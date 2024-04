Udój krów - zasady higieny udoju, o których warto wiedzieć

W trakcie doju krów mlecznych istotne jest zachowanie odpowiednich standardów higieny, aby uniknąć różnych problemów, które mogą skutkować mniejszym wydzielaniem mleka. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest zapewnienie odpowiedniej higieny podczas udziału krów. Niedostateczna higiena może prowadzić do infekcji komórek gruczołowych oraz zanieczyszczenia strugów mleka.

Proces doju - jak wygląda?

Proces doju krów jest kluczowym etapem w procesie pozyskiwania mleka. Poprawne przeprowadzenie tego etapu ma istotny wpływ na jakość i ilość uzyskiwanego mleka.

Podczas procesu doju, po odpowiednim przygotowaniu wymienia, następuje wydzielanie mleka z gruczołów mlekowych. Oddawania mleka jest kontrolowane przez fizjologię zwierzęcia oraz odpowiednie dostosowanie doju. Jeśli w trakcie procesu nastąpi jedynie częściowe uwolnienie mleka, oznacza to, że zwierzę może być chore, lub sam dój nie został przeprowadzony poprawnie.

Jak przeprowadzić udój krów mlecznych w bezpieczny i higieniczny sposób?

Aby przeprowadzić udój krów mlecznych w bezpieczny i higieniczny sposób, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad. Przed rozpoczęciem doju należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować wymię krów, aby zapobiec przenoszeniu bakterii do mleka.

Personel odpowiedzialny za udój powinien przestrzegać wysokich standardów higieny osobistej, np. poprzez założenie czystego ubrania i jednorazowych rękawiczek. Dezynfekcja aparatów udojowych to niezbędny krok przy każdym dojeniu. Ważne jest również zabezpieczenie krowy w czasie udoju. Wymię należy zdezynfekować tak, aby proces doju odbywał się w jak najbardziej higienicznych warunkach.

Dodatkowo udój powinien odbywać się w czystym i dobrze wentylowanym środowisku, a po zakończonym procesie doju zarówno aparaty , jak i wymię krów, należy dokładnie zdezynfekować. Nie zapominaj też o regularnych kontrolach u lekarza weterynarii. Wielkość stada ma wpływ na częstotliwość tych wizyt.

Lewmik. To firma z bogatą i wieloletnią tradycją dbania o Twoje gospodarstwo. Koniecznie zapoznaj się z ich ofertą. Wszystkie produkty potrzebne do higienicznego udoju znajdziesz w sklepie. To firma z bogatą i wieloletnią tradycją dbania o Twoje gospodarstwo. Koniecznie zapoznaj się z ich ofertą.

Co może skutkować mniejszym wydzielaniem mleka w trakcie udoju? Tego unikaj

Stres

Mniejsze wydzielanie mleka podczas udoju może być spowodowane różnymi czynnikami mającymi wpływ na zdolność krów do produkcji mleka. Jednym z głównych czynników jest stres u bydła. Zwierzęta mogą być zestresowane przez różne czynniki, takie jak hałas wokół obory, obecność nieznanych osób lub sytuacje stresogenne podczas doju. Wówczas w trakcie procesu pozyskiwania mleka może pojawić się go mniej lub nawet dojść do zanieczyszczonych strug mleka.

Niewłaściwe przygotowanie

Kolejnym potencjalnym czynnikiem jest niewłaściwe przygotowanie wymienia przed dojeniem. Jeśli wymię nie zostało odpowiednio oczyszczone i zdezynfekowane, przekłada się to na powstanie brudu i blokad w drogach mlecznych, co z kolei może ograniczyć przepływ płynu i pogorszyć jakość mleka. Utrzymanie higieny sprzętu udojowego pomoże zniwelować ten problem.

Pogorszenie zdrowia zwierzęcia

Problemy zdrowotne u krów, takie jak infekcje wymienia, urazy czy choroby, również mogą prowadzić do mniejszego wydzielania mleka. Należą do nich infekcje wymienia znane jako mastitis, powodujące ból i dyskomfort u krów, co z kolei ogranicza ich zdolność do produkcji mleka w czasie doju. W tym wypadku warto użyć preparatów zawierających naturalne środki nawilżające i dezynfekujące wymię.