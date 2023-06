Przed nami już trzecia edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Pola, podczas których nauka spotyka się praktyką właśnie na polu!

W dniach 12 czerwca-06 lipca br. spotkamy się z Państwem w 19-stu powiatach na poletkach demonstracyjnych. We współpracy z właścicielami gospodarstw, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych.

Wśród tematów, które zostaną poruszone w tym roku będzie m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem, który przyświeca III Warmińsko-Mazurskim Dniom Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Dedykowana problemom wiedza umożliwi rolnikom precyzyjne skalibrowanie swych planów i strategii wysiewu, pielęgnowania plonów, co wzmocnili efektywność ich produkcji, a poprzez to również podniesie konkurencyjność na rynku.

III WMDP to jedyna okazja, aby spotkać się najlepszymi naukowcami w kraju właśnie na polu, w miejscu gdzie rodzą się i dojrzewają rolnicze plony. W tym roku rolnicy porozmawiają z ekspertami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą IV Krajowym Dniom Pola 2023 w Sielinku, odbywającym się pod hasłem „#RolnictwoInnowacyjne”.

Harmonogram III WMDP 2023

Patronat Honorowy:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Wojewoda Warmińsko -Mazurski Artur Chojecki

Patronat medialny:

TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Rolnicze ABC.

Partner generalny – Krajowa Grupa Spożywcza

Partner branżowy - Wipasz S.A.